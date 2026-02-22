Handy-Alarm: Warnung kommt noch einmal auf alle Handys in Tirol

Am Samstag, 21. Februar 2026, haben sich um 13.30 Uhr in ganz Tirol die Handys zu Wort gemeldet, das Land hat eine Gefahreninformation ausgesendet. Diese soll Sonntagmittag erneuert werden.

Plötzlich hat das Handy einer 5 Minuten-Leserin, die in Kärnten nahe der Osttiroler Grenze wohnt, gebimmelt. In Tirol herrsche große Lawinengefahr, ein AT-Alert machte die Menschen darauf aufmerksam. In den vergangenen Tagen hat es in Tirol mehrere Tote nach Lawinenabgängen gegeben, alleine am Freitag, 20. Februar 2026, sind vier Menschen verstorben. Daher hat man sich für diese Maßnahme entschieden, Sonntagvormittag sollte auch Vorarlberg mit der Gefahreninformation nachziehen. Alles dazu hier: Lawinengefahr: Arlberg-Orte wieder erreichbar, Handy-Alarm ausgelöst.

AT-Alert wird in Tirol Sonntagmittag erneuert

Mit dem AT-Alert, der direkt auf alle Handys in und offenkundig auch auf manche außerhalb der betroffenen Region kommt, wollte man so viele Menschen wie möglich erreichen, hat es seitens des Landes Tirol am Samstag geheißen. Die Warnung gilt dabei bis Sonntagmitternacht, 22. Februar, 23.59 Uhr. Am frühen Nachmittag plant man, die Gefahreninformation noch einmal an alle Handys auszusenden, heißt es nun.