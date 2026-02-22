7,55 bis 150 Euro: Betroffene zahlen, Krankentransporte gehen zurück

Seit Mitte letzten Jahres muss man für nicht dringend notwendige Krankentransporte einen Selbstbehalt zahlen. Wie nun der Obmann der Gesundheitskasse (ÖGK) erklärt, sei die Zahl der Transporte erstmals leicht zurückgegangen.

Seit 1. Juli 2025 muss für nicht dringend notwendige Krankentransporte in Österreich wieder gezahlt werden. 7,55 Euro sind es seither bei einer Fahrt ohne Sanitäter, 15,10 Euro, wenn man auch einen Sanitäter mit dabei braucht. Im Jänner wurden dadurch zehntausende Rechnungen für knapp 300.000 Krankentransporte von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) per Post ausgeschickt. Man erwartet dadurch zusätzliche Einnahmen in Höhe von rund vier Millionen Euro – und das nur für das erste Abrechnungsquartal von Juli bis September. Die Rechnungen für das Quartal von Oktober bis Dezember 2025 werden dann im April 2026 an die Betroffenen geschickt, so die ÖGK auf Nachfrage von 5 Minuten.

Wer für Krankentransporte einen Selbstbehalt zahlen muss

Ziel sei es, einerseits das Budget zu entlasten, andererseits Krankentransporte auch weiterhin verlässlich für jene Menschen bereitzustellen, die sie aus medizinischen Gründen benötigen. Zahlen muss man freilich nicht für jeden Transport, medizinisch notwendige Transporte wie etwa Fahrten zu Dialyse-, Chemo- oder Strahlentherapien sowie für zeitkritische Transporte und wenn Kinder involviert sind, bleiben weiterhin kostenlos. Alle Infos zur ersten Rechnungswelle findet ihr auch hier: Ab 26. Jänner: ÖGK schickt 84.000 Rechnungen an Österreicher per Post.

Wann man Krankentransporte in Österreich zahlen muss – und wann nicht: Bezahlt werden müssen: planbare Krankentransporte ohne akuten medizinischen Anlass – etwa regelmäßige Fahrten zur Therapie

maximal 28 Fahrten pro Jahr

Kostenpunkt: 7,55 Euro pro Fahrt ohne Sanitäter, 15,10 Euro mit Sanitäter Nicht bezahlt werden müssen / nicht bezahlen müssen: medizinische notwendige Fahrten

zeitkritische Transporte

Personen, die von der Rezeptgebühr befreit sind

Kinder

ÖGK-Rechnungen zwischen 7,55 und 150 Euro

Die Wiedereinführung des Selbstbehalts – 2018 wurde er abgeschafft – hat auch erste spürbare Folgen, erklärt ÖGK-Obmann Andreas Huss am Sonntag gegenüber „Ö1“. Die Zahl der Transporte sei demnach nämlich erstmals seit der Abschaffung leicht zurückgegangen. Bisher hatte sie jedes Jahr um fünf Prozent zugenommen. Die Rechnungen beliefen sich übrigens laut Huss auf zwischen 7,55 Euro (also der geringstmögliche Betrag) und 150 Euro. Wie die ÖGK auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt, habe man „grundsätzlich 30 Tage Zeit, den offenen Betrag zu zahlen“. Sollte die Rechnung höher als 151 Euro sein, ist auch eine Ratenvereinbarung möglich.