Schnee schmilzt, 20 Grad und Sonnenschein: Wetterumschwung steht an
Binnen einer Woche erlebt Österreich Ende Februar wettertechnisch beinahe schon einen vorgezogenen April. Auf starke Schneefälle folgt nun frühlingshaftes Wetter mit Temperaturen von bis zu 20 Grad.
Es waren wahrlich ein paar turbulente Tage in Österreich, starke Schneefälle haben für teils chaotische Zustände vor allem im Osten und für große Lawinengefahr und AT-Alerts im Westen des Landes gesorgt. In Tirol haben Lawinenabgänge innerhalb zwei Tagen mehrere Todesopfer gefordert, in Vorarlberg mussten sogar Straßen und damit ganze Orte für eine Nacht von der Außenwelt abgeschnitten werden. In der Steiermark wurde der einsatzreichste Tag seit 15 Jahren verzeichnet, im Burgenland hatten tausende Haushalte über Nacht keinen Strom, außerdem mussten zahlreiche Flüge am Wiener Flughafen abgesagt werden, landende Maschinen mussten teils ausweichen.
Kommende Woche steht ganz im Zeichen der Milderung
Doch so schnell der Schnee gekommen ist, wird er wohl mancherorts auch wieder weg sein. Nun kommt nämlich der Frühling und Tauwetter bringt die weiße Pracht in den Niederungen „rasch zum Schmelzen“, erklärt nun die „GeoSphere Austria“ in einem Facebook-Posting. Die kommende Woche steht dann überhaupt ganz im Zeichen der Milderung. Während Störungszonen zunächst noch vielerorts Regen und Wind bringen, wird sich ab Mittwoch, 25. Februar 2026, Hochdruckeinfluss mit Sonnenschein durchsetzen, wissen die Meteorologen.
Ab Mittwoch bis zu 17 Grad, ab Donnerstag fast überall zweistellig
Konkret bedeutet das aktuell schon mancherorts zweistellige Temperaturen. Und diese werden im Wochenverlauf immer weiter ansteigen. Ab Mittwoch steigen sie „recht verbreitet auf über 15 Grad an“, so die Experten. Die Höchsttemperaturen liegen bereits ab Mittwoch bei 17 Grad, ab Donnerstag wird es wohl überall zweistellige Plusgrade haben. Und am Freitag sind alpennordseitig bei schwachem Föhn „auch bis zu 20 Grad möglich“, heißt es in der aktuellen Prognose der „GeoSphere Austria“.