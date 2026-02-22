Skiunfall: 29-Jährige mit tiefen Schnittwunden ins Spital geflogen

Sonntagvormittag, am 22. Februar, hat sich im Skigebiet Warth-Schröcken (Vorarlberg) ein Skiunfall ereignet. Eine 29-Jährige hat dabei tiefe Schnittwunden erlitten, die nach der zweitbeteiligten Skifahrerin wird jetzt gesucht.

Gegen 9.35 Uhr fuhr die 29-Jährige mit ihren Skiern talwärts, als es im letzten Drittel der „Wartherhorn“-Abfahrt plötzlich zur Kollision mit einer bisher unbekannten Skifahrerin kam. Die Unbekannte fuhr der anderen Wintersportlerin von hinten auf, woraufhin beide stürzten. Die 29-Jährige erlitt bei dem Unfall tiefe Schnittwunden am rechten Oberschenkel, wurde erst von der Pistenrettung versorgt und schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Dornbirn geflogen, berichtet die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Die unbekannte Skifahrerin hat sich nach dem Unfall entfernt, ohne ihre Personalien bekanntzugeben oder Daten auszutauschen. Daher wird nun nach ihr gesucht. Sollte man Hinweise zu ihr haben, bittet die Polizei, sich bei der Dienststelle Au unter der Nummer +43 59 133 8122 zu melden. In der folgenden Infobox findet ihr, wie Zeugen die unbekannte Skifahrerin beschrieben haben.