Tödlicher Unfall: Familienvater steckt kopfüber im Schnee, ist jetzt tot

Ein schwerer Skiunfall hatte für einen 52-jährigen Niederländer tödliche Folgen. Er ist mit dem Kopf im Schnee stecken geblieben, musste reanimiert werden. Im Krankenhaus ist er schließlich verstorben.

Ein weiterer tragischer Todesfall erschüttert Tirol, wieder betrifft es einen Skifahrer. Der 52-Jährige war am Samstag, 21. Februar 2026, im Skigebiet Zillertal Arena Rohrberg (Bezirk Schwaz) kopfüber im Tiefschnee stecken geblieben. Noch auf der Piste musste er reanimiert werden und wurde auch sofort ins Krankenhaus geflogen. Wie nun bekannt wurde, verstarb er dort Samstagabend.

Niederländer steckte mit Kopf sieben Meter außerhalb der Piste im Schnee

Der Niederländer war mit seiner Frau und Tochter unterwegs, hat sich zu der Zeit, als der Unfall geschah, von ihnen allerdings getrennt und war im freien Skiraum unterwegs. Am vereinbarten Treffpunkt sollte er aber nie ankommen, Bergbahnmitarbeiter fanden ihn schließlich kopfüber und leblos im Schnee, knapp sieben Meter außerhalb der Piste. Zeugen des Unfall sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 059 133 7254 melden.