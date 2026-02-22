Horror-Crash auf der A1: 38-Jähriger stirbt nach Frontalaufprall

Ein 38-jähriger Schweizer kam auf der A1 Westautobahn bei Laakirchen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie eine Lärmschutzwand. Trotz rascher Rettung und Reanimation erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Ein 38-jähriger Schweizer lenkte seinen Kastenwagen am Sonntagmorgen, dem 22. Februar 2026 gegen 8.10 Uhr auf der A1 Westautobahn Richtung Wien. Dabei kam er auf Höhe Straßenkilometer 211,660 (Gemeindegebiet Laakirchen) rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte über einen Grünstreifen, prallte frontal gegen einen Baum und anschließend gegen die Lärmschutzwand. Durch die Wucht des Anpralles wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Schweizer verstarb an Unfallstelle

Ein unmittelbar vor ihm fahrender 33-jähriger Verwandter sowie weitere Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Der 38-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit und der Notarzt begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen. Die Verletzungen waren allerdings so schwer, dass der Schweizer noch an der Unfallstelle verstorben ist. Die Westautobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme totalgesperrt. Der Angehörige des Verstorbenen wurde durch das Kriseninterventionsteam betreut.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 14:50 Uhr aktualisiert