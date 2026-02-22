Pensionisten als „Bittsteller“: Neuer Bonus sorgt noch immer für Ärger

Seit 12. Jänner 2026 gibt es in Österreich den Nachfolger des Reparaturbonus, die Geräte-Retter-Prämie. Beantragen kann man ihn allerdings nur online, was für fortwährende Kritik und Ärger vor allem seitens der Pensionisten sorgt.

Dass die Geräte-Retter-Prämie, die am 12. Jänner 2026 schließlich den Reparaturbonus abgelöst hat, nur online beantragbar ist, stört Pensionistenvertreter bereits seit in Kraft treten des Bonus. Und die Kritik hat man beim Pensionistenverband Österreich (PVÖ) nun erneuert. Ein aktuelles Gutachten eines renommierten Juristen und früheren Sektionschefs im Bundeskanzleramt, Manfred Matzka, würde die Vertreter in der Kritik „am zunehmenden Digitalzwang voll bestätigen“.

„Muss überall eine gleichwertige analoge Alternative geben“

Er kommt in seiner Expertise zu dem Schluss, dass eine ausschließlich digitale Beantragung ohne analoge Alternative „gleichheitswidrig und diskriminierend“ sei. Ende Jänner meinte PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer bereits, dass viele ältere Menschen so zu Bittstellern würden. Alles dazu hier: Neue Prämie macht 400.000 Pensionisten zu „Bittstellern“. Beim PVÖ fordert man, dass das Recht auf analoge Behördenwege gesetzlich verankert werde. „Es muss überall eine gleichwertige analoge Alternative geben“, so Gerstorfer. Wir haben nun beim für die Prämie zuständigen Umweltministerium nachgefragt, ob etwas dergleichen in Planung ist.

©PVÖ PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer fordert eine gesetzliche Verankerung des Rechts auf analoge Alternativen.

Umweltministerium: „Erstellung des Reparaturbons dauert wenige Minuten“

Seitens des Umweltministeriums heißt es gegenüber 5 Minuten, dass man den Förderprozess „sehr einfach gestaltet“ hätte. „Es müssen keine langen Formulare ausgefüllt oder Rechnungen eingereicht werden. Die Erstellung des Reparaturbons dauert wenige Minuten.“ Dass ausschließlich Anträge über die offizielle Förderungswebsite angenommen werden können und das dementsprechend eben nur online möglich ist, sei „aufgrund des Verwaltungsaufwandes und der Nachvollziehbarkeit“.

Geräte-Retter-Prämie: Was weniger internet-affine Personen machen können

Ist man jetzt nicht so geübt im Umgang mit dem Internet oder hat überhaupt keinen Zugang, empfiehlt das Ministerium die Bon-Erstellung „gemeinsam mit einer Person aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis durchzuführen“. Oft würden auch Partnerbetriebe an deren Standorten eine Unterstützung anbieten. Zudem gebe es auf der Förderwebsite regelmäßig aktualisierte Listen je Bundesland mit allen Partnerbetrieben. „Diese können heruntergeladen und zum Beispiel in Gemeindeämtern oder öffentlichen Bibliotheken aufgelegt werden“, erklärt man weiter.

Was hältst du von der Geräte-Retter-Prämie? Finde ich super! Gar nichts… Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Weitere Möglichkeiten“ werden geprüft

Auf die Frage hin, ob in naher Zukunft eventuell auch die Möglichkeit eines Papierformulars und damit einhergehend einer offline-Variante oder dergleichen noch in den Prozess inkludiert wird, meint man, dass man aktuell „weitere Möglichkeiten“ prüfen würde. Darauf, welche Möglichkeiten das sein könnten und wann eventuell auch mit einer Umsetzung zu rechnen ist, geht man nicht näher ein.