16 Lawinenabgänge in Tirol: Vater und Sohn teilweise verschüttet

Auch am Sonntag, 22. Februar 2026, wurden wieder zahlreiche Lawinenabgänge in Tirol gemeldet - und wieder waren teilweise auch Personen beteiligt. So wurde etwa ein Vater und sein Sohn teilweise verschüttet.

Weder dringende Appelle des Landes und Lawinenwarndienstes noch ein aufrechter AT-Alert, der bereits Samstagnachmittag, am 21. Februar 2026, ausgelöst und am Sonntag erneuert worden ist, haben manche Wintersportler aufgehalten, abseits gesicherter Pisten zu fahren. Und neuerlich gingen demnach auch am Sonntag, 22. Februar 2026, zahlreiche Lawinen in Tirol ab. 16 Lawinen wurden bis zum frühen Nachmittag gemeldet, bei sechs hatte man auch den Verdacht, dass Personen beteiligt sein könnten, berichtet nun der ORF.

Vater und Sohn teils verschüttet

Einer der Großeinsätze fand dabei gegen Mittag in Tux statt, wo nahe des Hintertuxer Gletschers eine Lawine abgegangen war. Dort wurden ein Vater und sein Sohn erfasst und teils verschüttet, beide wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Am frühen Nachmittag hat sich im Skigebiet See im Paznaun ein Schneebrett gelöst, viele Einsatzkräfte waren sofort vor Ort, verletzt und verschüttet wurde jedoch in diesem Fall niemand. Bei weiteren Lawinenabgängen in Reith bei Seefeld, Obergurgl und im Skigebiet Axamer Lizum wurden aktuellen Informationen zufolge keine Menschen verschüttet, den Abgang in Obergurgl hatte ein Variantenfahrer ausgelöst. Ihm ist nichts geschehen, er hatte den Abgang allerdings gemeldet.