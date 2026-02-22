Mehr als vor Corona: Österreichs Flughäfen 2025 mit Fluggastrekord

Auf den sechs österreichischen Flughäfen hat es 2025 laut Statistik Austria insgesamt 36,5 Millionen Fluggäste gegeben - um 2,8 Prozent mehr als noch im Jahr davor.

„2025 brachte für die österreichische Luftfahrt einen Fluggastrekord. Auf den sechs heimischen Flughäfen wurden 36,5 Millionen Passagiere befördert. Das sind fast eine Million mehr als 2024 und die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1955“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Damit hat man auch den bisherigen Rekord von vor Corona um 0,8 Prozent (aus dem Jahr 2019) überschritten. Und: „Auch wenn nicht auf allen Flughäfen die Fluggastzahlen von 2019 übertroffen wurden, waren sie überall außer in Salzburg höher als im Jahr 2024.“

Wo die meisten Passagiere in Österreich waren

Insgesamt sind auf den Flughäfen Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg 279.677 Flugzeuge gestartet oder gelandet, pro Flug wurden durchschnittlich 131 Personen befördert. Am Flughafen Wien hat man mit 32,6 Millionen Menschen um 2,6 Prozent mehr als im Rekord-Vorjahr transportiert, in Innsbruck ist das Aufkommen um 2,4 Prozent auf 0,9 Millionen gestiegen, Graz hatte mit 0,8 Millionen Passagieren ein Plus von 1,4 Prozent. Der Passagiertechnisch zweitgrößte Flughafen, Salzburg, hatte mit 1,8 Millionen Passagieren um 0,7 Prozent weniger als 2024. Deutliche prozentuale Steigerungen hat es in Linz (pus 45,4 Prozent auf 0,3 Millionen Fluggäste) und Klagenfurt (plus 27,5 Prozent auf 0,2 Millionen Passagiere) gegeben.

So viele Passagiere verzeichneten die Flughäfen in Österreich 2025: Wien: 32.559.135

Salzburg: 1.774.454

Innsbruck: 882.876

Graz: 831.095

Linz: 262.347

Klagenfurt: 175.724

Weniger Luftfracht und Luftpost in Österreich 2025

Sieht man sich das Luftfrachtaufkommen an, liegt man etwas unter dem Rekordjahr. Im Vorjahr wurden hier auf den sechs österreichischen Flughäfen mit 248.211 Tonnen nämlich um 3,7 Prozent weniger verzeichnet. Das gesamte Luftpostaufkommen 2025 ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gesunken – um 4,5 Prozent auf 5.147 Tonnen.