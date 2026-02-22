Bluttat in Linzer Wohnhaus: Polizei nimmt Ex-Freundin fest

Messerattacke in einem Wohnhaus in Linz: Ein 44-Jähriger wurde durch einen Stich im Brustbereich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die mutmaßliche Täterin, seine Ex-Partnerin, wurde vor Ort festgenommen.

Ein 44-jähriger Deutscher aus Linz wählte am Sonntagvormittag, dem 22. Februar 2026 gegen 9.50 Uhr den Polizei-Notruf und gab an, dass er soeben von seiner 52-jährigen ukrainischen Ex-Lebensgefährtin aus dem Bezirk Linz-Land mit einem Messer attackiert und verletzt worden sei. Beim Eintreffen der Polizisten wurde der 44-Jährige im Stiegenhaus des Objekts mit einer Stichverletzung auf Höhe der Brust angetroffen, erstversorgt und wenig später in das Kepler Uniklinikum gebracht.

Frau in Wohnung festgenommen

Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt noch mit dem Küchenmesser in der Wohnung des 44-Jährigen, sie wurde festgenommen. Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde die 52-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.