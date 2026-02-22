Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 22. Feber gezogen

Am Sonntag, dem 22. Feber 2026, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne. Wir haben die Gewinnzahlen für dich.

Bei der Lotto-Ziehung, am 22. Februar geht es um über 1,2 Millionen Euro.

Bei der Lotto-Ziehung, am 22. Februar geht es um über 1,2 Millionen Euro.

Nach der Lottoziehung am vergangenen Freitag, dem 20. Februar 2025, gab es allen Grund zur Freude – denn gleich zwei Österreicher haben richtig getippt und konnten mit dem richtigen Händchen den großen Jackpot knacken. Mehr dazu hier: Zweimal „Sechs Richtige“ – drei Millionen Euro gehen ins Ländle.

Steierer kann sich über Lotto-Gewinn freuen

Aber auch ein Tipp ohne „sechs Richtige“ kann sich ordentlich auszahlen. Denn gleich mehrere Österreicher konnten einen Fünfer abräumen. So ging es auch einem Steirer. Der darf sich über einen Gewinn von fast 48.000 Euro freuen.

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lotto-Jackpot-Chancen am Sonntag

Die Gewinnmöglichkeiten sind noch lange nicht vorbei. Denn bei der Ziehung am Sonntag, dem 22. Feber 2026, geht es beim Lotto „6 aus 45“ um 1,2 Millionen Euro. Und beim LottoPlus Sechser warten etwa 150.000 Euro.