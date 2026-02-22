Störungszone bringt Österreich zum Wochenstart wieder Niederschlag

Mit Temperaturen von bis zu 14 Grad startet Österreich in die neue Woche. Niederschlag wird eine weitere Störungszone von Nordwesten her bringen, über 1.200 bis 1.600 Metern ist auch mit Neuschnee zu rechnen.

Vor allem in der Früh und am Vormittag wird die nächste Störungszone von Nordwesten her durch Österreich ziehen, viele Regionen bekommen dann Regen und Regenschauer an. Bereiche über 1.200 bis 1.600 Metern auch Schnee, so hoch ist die Schneefallgrenze am Montag, 23. Februar 2026. „Im Laufe des Nachmittages klingen die Niederschläge aber allmählich wieder ab und auch die Wolken lockern auf. Lediglich in den nördlichen Staulagen bleibt es länger trüb und schaueranfällig“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ in ihrer Prognose.

„Nur im Süden ist es windschwach“

Als wetterbegünstigt stellt sich der äußerste Süden des Landes heraus, wo es „meist niederschlagsfrei“ bleibt, so die Experten. Der Wind wird mäßig bis lebhaft, im Osten und in exponierten Lagen teils auch kräftig, wehen. „Nur im Süden ist es windschwach“, erklären die Meteorologen. In der Früh werden in Österreich noch zwischen minus zwei und plus neun Grad erwartet, diese steigen aber im Tagesverlauf auf bis zu sechs bis 14 Grad an.