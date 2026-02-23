Statistik zeigt: Österreich fliegt so gerne wie noch nie

Rekordjahr für die österreichische Luftfahrt: 36,5 Millionen Passagiere nutzten 2025 die sechs heimischen Flughäfen – mehr als je zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen.

Im Jahr 2025 erlebte die österreichische Luftfahrt einen historischen Höhenflug. Laut Statistik Austria wurden an den sechs internationalen Drehkreuzen des Landes – Flughafen Wien, Flughafen Graz, Flughafen Innsbruck, Flughafen Klagenfurt, Flughafen Linz und Flughafen Salzburg – beeindruckende 36,5 Millionen Passagiere abgefertigt. Somit spricht man von einem Zuwachs von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und zugleich ist es die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1955. Damit wurde selbst das bisherige Rekordjahr 2019 – das letzte vor der Pandemie – um 0,8 Prozent übertroffen.

Wien bleibt ein Wachstumsmotor

Mit 279.677 Starts und Landungen im Linien- und Gelegenheitsverkehr stieg auch die Zahl der Flugbewegungen um 3 Prozent. Durchschnittlich 131 Passagiere wurden pro Flug verzeichnet, ein minimaler Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Der Flughafen Wien behauptete seine Rolle als zentrales Luftfahrt-Drehkreuz des Landes und steigerte das Passagieraufkommen auf 32,6 Millionen (+2,6 Prozent). Innsbruck und Graz verzeichneten ebenfalls solide Zuwächse, Linz legte sogar um eindrucksvolle 45,4 Prozent zu, Klagenfurt um 27,5 Prozent. Einzig Salzburg musste ein leichtes Minus von 0,7 Prozent hinnehmen.

Rückläufige Entwicklung bei Fracht und Luftpost

Während der Passagierverkehr neue Maßstäbe setzte, zeigte sich im Frachtbereich eine gegenläufige Tendenz. Mit 248.211 Tonnen lag das Luftfrachtaufkommen um 3,7 Prozent unter dem Rekordwert des Vorjahres. Wien vereinte dabei mit 232.840 Tonnen rund 93,8 Prozent des Gesamtvolumens auf sich. Linz hielt sein Niveau nahezu stabil. Auch das Luftpostaufkommen verringerte sich um 4,5 Prozent auf 5.147 Tonnen. 2025 markiert somit einen Meilenstein für die österreichische Luftfahrt: Rekordwerte im Passagierbereich, stabile operative Kennzahlen und eine klare Bestätigung der zentralen Rolle Österreichs als europäischer Mobilitätsknoten.