Fataler Tritt auf Glas: 29-Jähriger stürzt sechs Meter ab

In Vils kam es zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Arbeiter stürzte durch eine Glasscheibe und fiel rund sechs Meter in die Tiefe.

Am vergangenen Freitag war ein 29-jähriger Österreicher in den frühen Morgenstunden am Dach eines Hauses mit Arbeiten an einer Satellitenschüssel beschäftigt. „Im Zuge dessen stieg der Mann auf eine, durch den Schnee nicht ersichtliche Glasscheibe, brach darauf ein und stürzte ca. sechs Meter ab“, informiert die Polizei. Der 29-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Reutte eingeliefert.

