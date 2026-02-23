„Spuren von Asbest“ – Action ruft jetzt Produkte zurück

Der Discounter Action ruft aktuell Kinderspielzeuge zurück. Von der Nutzung wird dringend abgeraten, da ein Gesundheitsrisiko besteht.

Betroffen vom Produktrückruf sind die Stretch Squad Figuren im 4er-Set, die vom 22. April 2024 bis zum 13. Februar 2026 verkauft wurden. „Es wurde festgestellt, dass die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten kann. Wenn das Produkt beschädigt wird und die Füllung austritt, kann dies ein Gesundheitsrisiko darstellen“, informiert das Unternehmen. Action ruft auch die einzelnen Stretch Squad Figuren zurück, da diese ebenfalls Asbest enthalten könnten; dieser Artikel wird aktuell aber noch untersucht.

©Action Action ruft aktuell Kinderspielzeug zurück.

Rückruf bei Action: Diese Produkte sind betroffen Produktname und Marke: Stretch Squad dehnbare Figur 1 Stück | Stretch Squad Figuren 4 Stück Action-Artikelnummer: 3209338, 3202066 Verkaufszeitraum: 22. April 2024 – 13. Februar 2027 EAN-Code· Hersteller-Code: 5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885



Von Produktrückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun

Wenn du diese Produkte besitzt, solltest du die Nutzung umgehend einstellen. Du kannst sie in jeder beliebigen Action-Filiale zurückgeben und bekommst den Kaufpreis anschließend vollständig erstattet. Eine Rechnung ist für die Rückgabe nicht notwendig.

Aktuelle Rückrufe in Österreich

