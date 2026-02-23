2,5 Mio. Euro Verbindlichkeiten: Onlinehändler schlittert in Insolvenz

Das Unternehmen in Vorarlberg ist bekannt für den Handel mit Hundeartikeln sowie Elektroartikeln. Jetzt musste es ein Sanierungsverfahren anmelden. Forderungen können ab sofort angemeldet werden.

Am Montag wurde auf eigenen Antrag über das Vermögen der Firma Wuff’s Best & Gizmo Onlinehandel+ GmbH in Lustenau (Bezirk Dornbirn, Vorarlberg) das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Das Unternehmen ist bekannt für den Onlinehandel mit Hundeartikeln sowie Elektroartikeln. Ob auch Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit 2.500.000 Euro, wie der KSV1870 am Montag mitteilt.

Insolvenz: Forderungen anmelden

Gläubiger können ab sofort bis zum 2. April 2026 Forderungen anmelden. Laut der Schuldnerin liegt der Hauptgrund der Insolvenz bei Lieferproblemen mit dem Hauptlieferanten sowie der Nichteinhaltung der Vereinbarung mit dem Lieferantne

