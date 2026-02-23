Drei Tote in einer Woche: Tragische Verkehrsunfälle in Österreich

Drei Menschen verstarben in der vergangenen Woche im Straßenverkehr. Unter ihnen ein Klein-Lkw-Lenker, ein Lenker eines Microcars und ein Fußgänger. Einige Unfälle gehen dabei besonders unter die Haut.

Ein besonders tragischer Unfall ereignete sich am vergangenen Freitag im Bezirk Murtal in der Steiermark. Zwei Fußgänger wollten auf einem Schutzweg die Fahrbahn überqueren und wurden dabei von einem alkoholisierten Autofahrer erfasst. Mehr dazu hier: Zwei Fußgänger auf Schutzweg von Alko-Lenker erfasst – tot.

Zwei Tote in der Steiermark, einer in Oberösterreich

An nur einem Wochenende verunglückten zwei der drei verstorbenen Personen. „Je eine Person kam in der Vorwoche auf einer Autobahn, einer Landesstraße B und auf einer Landesstraße L ums Leben“, heißt es in einer Aussendung des Bundesministerium für Inneres. Zwei Verkehrstote mussten in der Steiermark und einer in Oberösterreich beklagt werden.

Tödliche Unfälle: Das sind die Ursachen

Die vermutlichen Ursachen der Unfälle waren in je einem Fall Alkohol, Drogen oder Medikamente sowie Übermüdung und Überholen. „Ein tödlicher Unfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger. Vom 1. Jänner bis 22. Februar 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 30 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 33 und 2024 ebenfalls 30“, heißt es.