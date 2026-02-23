Drei Kilo Amphetamine verkauft: Paar in Ermittlungen verwickelt

Fast ein Jahr lang wurde ermittelt, um einen Beschuldigten zu finden, der im Flachgau mit drei Kilo Amphetaminen gehandelt haben soll. Auch seine Lebensgefährtin steht im Verdacht.

Von März 2025 bis Februar 2026 hat die Polizei zum Handel mit Amphetaminen umfangreich ermittelt. Dadurch konnte ein 45-jähriger Iraner als Beschuldigter ausgeforscht werden. „Der Iraner konnte mit dem Verkauf von mehr als drei Kilo Amphetaminen im Zeitraum von Sommer 2024 bis zu seiner Festnahme im September 2025 in Verbindung gebracht werden. Seine Abnehmer befanden sich hauptsächlich im Flachgau“, informiert die Polizei.

Zwei Anzeigen

Der Verdächtige zeigte sich teilweise geständig und befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Auch seine Lebensgefährtin, eine 38-jährige Deutsche, wird beschuldigt, beteiligt gewesen zu sein. Beide werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Gegen seine beiden Lieferanten werden seitens der deutschen Behörden ebenfalls Ermittlungen geführt, wobei sich einer davon bereits in Haft befindet.