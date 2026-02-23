Joker-Jackpot: Österreicher räumt fast 208.000 Euro ab

Wie viel das richtige Zahlenglück bringen kann, zeigen jetzt ein Tiroler und ein Oberösterreicher. Die beiden konnten jeweils einen Solo-Gewinn abräumen.

Keiner konnte für die vergangene Lottoziehung am Sonntag, dem 22. Feber, die richtigen Zahlen für den Lotto-Sechser tippen. Deshalb geht es bei der Ziehung am kommenden Mittwoch um 1,5 Millionen Euro. Grund zur Freude gibt es aber trotzdem: Denn ein Österreicher konnte einen Solo-Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl abräumen. Etwas mehr als 89.000 Euro gehen an einen Glückspilz in Tirol. „Der Fünfer mit Zusatzzahl wurde via Quicktipp erzielt, auf dem zweiten von zwei gespielten Tipps fanden sich die Zahlen 9, 10, 11, 39, 44 sowie die Zusatzzahl 12 anstelle der 37, die den Sechser vervollständigt hätte“, informieren die „Österreichischen Lotterien„.

LottoPlus: Gewinnsumme geht an die Fünfer

Auch beim LottoPlus hat es keinen Sechser gegeben. Deshalb wurde die Gewinnsumme wie gewohnt auf die Fünfer aufgeteilt. Damit bekommt jeder der insgesamt 55 LottoPlus-Fünfer immerhin etwas mehr als 4.300 Euro aufs Konto. Beim LottoPlus-Sechser der nächsten Runde warten etwa 200.000 Euro.

Solo-Gewinn: Oberösterreicher freut sich über knapp 208.000 Euro

Doch beim Joker konnte dieses Mal ein Glücklichspilz richtig abräumen. Ein Oberösterreicher konnte nämlich einen richtigen Volltreffer landen, denn er hatte auf einem Quicktipp sowohl die richtige Zahlenkombination als auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Der Glückspilz darf sich jetzt über einen Gewinn von knapp 208.000 Euro freuen. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Evelyn Vysher.