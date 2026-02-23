Skip to content
In Kleinwalsertal wurden Maschinen veruntreut.
Vorarlberg/Bulgarien
23/02/2026
Veruntreuung

Diebesgut in Bulgarien aufgespürt – Polizei schlägt zu

Im vergangenen August wurden mehrere Maschinen entwendet bzw. veruntreut. Nun konnten sie im Zuge umfangreicher Ermittlungen ausfindig gemacht und sichergestellt werden.

Im August 2025 wurden im Kleinwalsertal (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) mehrere Maschinen gestohlen. Die Ermittlungen ergaben, dass das Diebesgut nach Bulgarien gebracht worden war „Den Bediensteten der Polizeiinspektion Kleinwalsertal gelang es nun, in enger Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Justiz- und Polizeibehörden den unterschlagenen Pkw samt den Maschinen in Bulgarien ausfindig zu machen“, informiert die Polizei.

Opfer bekommt Fahrzeuge zurück

Dort konnten sowohl das Auto als auch die Maschinen sichergestellt werden. Bei der Sicherstellung tauchten außerdem weitere Geräte auf, die einem weiteren Diebstahl im Kleinwalsertal zugeordnet werden konnten. Das beschlagnahmte Gut wurde dem Opfer wieder zurückgebracht.

