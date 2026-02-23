Überraschend: ÖSV-Skispringer tritt zurück

ÖSV-Skispringer Peter Resinger sorgte mit der Nachricht über sein Karriereende für Überraschung. Der Bewerb am Kulm wird sein letzter sein.

Diese Nachricht kam für viele im nordischen Skizirkus überraschend. Der 25-jährige Skispringer Peter Resinger beendet seine Karriere. Das gab der Salzburger via Instagram bekannt.

„Mein 7-jähriges Ich wäre megastolz“

In seinem Posting schreibt er: „Der Traum war es, der beste Skispringer zu werden. Auch wenn es dazu nicht gereicht hat, bin ich sicher, dass mein siebenjähriges Ich megastolz auf uns wäre.“ Doch nun geht dieser Traum zu Ende, nähere Gründe dafür nennt der 25-Jährige nicht.

Junioren-Weltmeister hört auf

Bereits in der Jugend wurde das große Talent des Peter Resinger offensichtlich. Seine größten Erfolge feierte der Salzburger bei der Junioren-WM 2020 in Oberwiesenthal. Dort holte er jeweils im Einzel- und und im Mixed-Bewerb Gold. Gemeinsam mit der Mannschaft konnte er außerdem eine Silber-Medaille gewinnen. Sein Stern im Weltcup ging jedoch nie so richtig auf.