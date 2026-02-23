Serbischer Mafia-Verbrecher nun an Österreich ausgeliefert

Nach einer brutalen Mafia-Entführung durch einen berüchtigten Clan in Wien wurde ein weiterer Tatverdächtiger aus Serbien an Österreich ausgeliefert. Der 60-Jährige sitzt nun in der Justizanstalt und wartet auf seinen Prozess.

Im Zusammenhang mit einem Mafia-Entführungsfall, den Mitglieder des gefürchteten montenegrinischen Kavač-Clan im März 2020 in Wien eingefädelt hatten, befindet sich ein weiterer mutmaßlicher Tatbeteiligter in der Justizanstalt Josefstadt in Haft. Der 60-Jährige war in Serbien festgenommen worden und wurde in weiterer Folge zur Strafverfolgung den Wiener Behörden übergeben.

41-Jähriger in Wohnung überfallen

Seit rund vier Wochen sitzt der Mann jetzt in der Anstalt in Wien und wartet auf seinen Prozess. Mitglieder des Kavač-Clans hatten vor sechs Jahren einen Kroaten unter der Vorgabe einer Geschäftsanbahnung nach Wien gelockt und in ein angemietetes Appartement am Rudolfsplatz in der Innenstadt gelotst. Als der damals 41-Jährige und ein älterer Begleiter die Räumlichkeiten betraten, wurden sie überwältigt, gefesselt, malträtiert und mit dem Tod bedroht, sollte nicht eine hohe Summe bezahlt werden.

Opfer konnte flüchten

Letzten Endes gelang es den Festgehaltenen, das Appartement lebend zu verlassen, indem den Tätern zugesichert wurde, es würden 750.000 Euro bezahlt. In weiterer Folge soll es in Zagreb zur Übergabe von 100.000 Euro gekommen sein.

Inhaftierter 60-Jähriger fühlt sich „gekidnappt“

Der 60-Jährige soll bei den Vorgängen in dem Wiener Appartement eine zentrale Rolle gespielt und die Aktion „dirigiert“ haben: Er bestreitet das vehement. Er wisse nicht, um was es überhaupt geht und was man ihm vorwerfe, hatte er nach seiner Überstellung nach Wien erklärt. Er sei „gekidnappt“ worden.

Zwei Täter bereits verurteilt

An der Entführung waren nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Wien insgesamt sieben Personen beteiligt. Zwei von ihnen wurden im vergangenen November am Landesgericht schuldig erkannt und zu Freiheitsstrafen von sechs bzw. sieben Jahren verurteilt. Ein 57-Jähriger, der als „Aufpasser“ angeklagt worden war, wurde demgegenüber am vergangenen Freitag im Zweifel freigesprochen. Das erkennende Gericht ging zwar davon aus, dass der Mann dem Kavač-Clan zuzurechnen ist. Es sei jedoch nicht erwiesen, dass er in einem Park vor dem Appartement in Wien-Leopoldstadt patrouilliert hatte, in dem die beiden Kroaten misshandelt wurden. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig. Der Staatsanwalt legte dagegen Nichtigkeitsbeschwerde ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 16:01 Uhr aktualisiert