Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Warntafel und eine Lawine.
In Tirol herrscht seit Tagen große Lawinengefahr, die Polizei mahnt Wintersportler zur Vorsicht.
Tirol/Österreich
23/02/2026
Immer noch Gefahr

Über 200 Lawinen in 10 Tagen: Tiroler Polizei zieht unglaubliche Bilanz

Seit dem 13. Februar wurden im Bundesland Tirol rund 200 Lawinenabgänge gemeldet. Bergrettung und Alpinpolizei waren im Dauereinsatz, mehrere Menschen verloren ihr Leben in den Bergen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(178 Wörter)

Ein wahrlicher Ausnahmezustand herrschte in den letzten Tagen bei den Einsatzkräften in Tirol. Durch den vielen Schnee spitzte sich die Lawinensituation enorm zu. Rund 60 Mal wurden die Retter zu Notfällen am Berg gerufen. Bei fünf Einsätzen konnten die Einsatzkräfte nichts mehr für die betroffenen Personen tun. In mehreren Fällen wurden bis zu 15 Personen gleichzeitig von einer einzigen Lawine mitgerissen oder verschüttet.Ha

Hubschrauber als wertvolles Hilfsmittel

Bei der Einsatztaktik wurde vor allem auf den Hubschrauber des Innenministeriums gesetzt. Dieser war im Dauereinsatz, transportierte Kräfte und Ausrüstung ins unwegsame Gelände, und rettete Lawinenopfer. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kräften funktionierte sehr effizient, so die Landespolizeidirektion Tirol.

Noch immer Gefahr durch Lawinenabgänge

Die weiße Gefahr ist jedoch noch keineswegs gebannt, derzeit herrscht in weiten Teilen Tirols immer noch Warnstufe vier, also die zweithöchste Stufe der Skala. Das bedeutet, dass Lawinen bereits durch geringes Zutun ausgelöst werden können, auch spontane Abgänge sind möglich.

So kannst du das Lawinenrisiko minimieren:

  • Verzichte auf Skitouren und Fahrten im freien Gelände
  • Bleibe auf geöffneten und gesicherten Pisten
  • Informiere dich vor jeder Tour über die aktuelle Lawinenlage
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 16:49 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: