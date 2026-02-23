Über 200 Lawinen in 10 Tagen: Tiroler Polizei zieht unglaubliche Bilanz

Seit dem 13. Februar wurden im Bundesland Tirol rund 200 Lawinenabgänge gemeldet. Bergrettung und Alpinpolizei waren im Dauereinsatz, mehrere Menschen verloren ihr Leben in den Bergen.

Ein wahrlicher Ausnahmezustand herrschte in den letzten Tagen bei den Einsatzkräften in Tirol. Durch den vielen Schnee spitzte sich die Lawinensituation enorm zu. Rund 60 Mal wurden die Retter zu Notfällen am Berg gerufen. Bei fünf Einsätzen konnten die Einsatzkräfte nichts mehr für die betroffenen Personen tun. In mehreren Fällen wurden bis zu 15 Personen gleichzeitig von einer einzigen Lawine mitgerissen oder verschüttet.Ha

Hubschrauber als wertvolles Hilfsmittel

Bei der Einsatztaktik wurde vor allem auf den Hubschrauber des Innenministeriums gesetzt. Dieser war im Dauereinsatz, transportierte Kräfte und Ausrüstung ins unwegsame Gelände, und rettete Lawinenopfer. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kräften funktionierte sehr effizient, so die Landespolizeidirektion Tirol.

Noch immer Gefahr durch Lawinenabgänge

Die weiße Gefahr ist jedoch noch keineswegs gebannt, derzeit herrscht in weiten Teilen Tirols immer noch Warnstufe vier, also die zweithöchste Stufe der Skala. Das bedeutet, dass Lawinen bereits durch geringes Zutun ausgelöst werden können, auch spontane Abgänge sind möglich.

So kannst du das Lawinenrisiko minimieren: Verzichte auf Skitouren und Fahrten im freien Gelände

Bleibe auf geöffneten und gesicherten Pisten

Informiere dich vor jeder Tour über die aktuelle Lawinenlage

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 16:49 Uhr aktualisiert