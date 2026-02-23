In Talstation eingebrochen: Unbekannte Täter stahlen Bargeld

Einbrechern gelang es, in die Talstation einer Seilbahn im Bezirk Kitzbühel einzusteigen. Sie entwendeten einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Die Täter verwendeten geeignetes Einbruchswerkzeug, und konnten so in das Gebäude eindringen.

In der Nacht auf Montag brachen die bisher unbekannten Täter in die Talstation der Buchensteinwand Bergbahn in St. Ulrich, im Bezirk Kitzbühel ein. Den Einbrechern gelang es, den Stahltresor zu öffnen, und Bargeld zu stehlen. Außerdem verschafften sie sich Zugang zu einem versperrten Rollcontainer, in dem ein Büro untergebracht ist. Auch dort fanden sie Bargeld. Insgesamt konnten die Täter einen niedrigen fünfstelligen Betrag entwenden.