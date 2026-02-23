Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotolia.com
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht bei Nacht in ein Haus ein.
Die Täter verwendeten geeignetes Einbruchswerkzeug, und konnten so in das Gebäude eindringen.
St. Ulrich am Pillersee/Tirol
23/02/2026
Hinweise gesucht

In Talstation eingebrochen: Unbekannte Täter stahlen Bargeld

Einbrechern gelang es, in die Talstation einer Seilbahn im Bezirk Kitzbühel einzusteigen. Sie entwendeten einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

In der Nacht auf Montag brachen die bisher unbekannten Täter in die Talstation der Buchensteinwand Bergbahn in St. Ulrich, im Bezirk Kitzbühel ein. Den Einbrechern gelang es, den Stahltresor zu öffnen, und Bargeld zu stehlen. Außerdem verschafften sie sich Zugang zu einem versperrten Rollcontainer, in dem ein Büro untergebracht ist. Auch dort fanden sie Bargeld. Insgesamt konnten die Täter einen niedrigen fünfstelligen Betrag entwenden.

Polizeilicher Hinweis

Die Polizei Fieberbrunn ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133/7202.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: