Drogenlenker in Fahrerflucht-Unfall verwickelt: Polizei sucht weißen PKW

Auf der B119a landete ein 47-Jähriger Lenker im Straßengraben, als er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste. Der andere Fahrer flüchtete vom Unfallort. Bei dem 47-Jährigen wurde zudem Drogeneinfluss festgestellt.

Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr mit seinem PKW am 23. Februar 2026 gegen 7 Uhr von St. Georgen am Walde (Oberösterreich) kommend auf der B119a. Im Bereich Ebenedt musste der Mann plötzlich einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ausweichen und fuhr in den Straßengraben. Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Amstetten gebracht.

Drogenlenker in Unfall mit Fahrerflucht involviert

Zum zweitbeteiligten Lenker konnte der Verletzte lediglich angeben, dass es sich um einen weißen PKW gehandelt haben müsste. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Aufgrund eindeutiger Symptome einer Beeinträchtigung wurde ein Drogenschnelltest und anschließend eine klinische Untersuchung bei dem 47-Jährigen durchgeführt. Dabei stellte der Arzt die Fahruntauglichkeit fest. Der Mann wird angezeigt und der Führerschein vorläufig abgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 18:32 Uhr aktualisiert