Semesterferien-Bilanz: Flugretter hoben 1.605 Mal ab

Die Teams der Christophorus-Notarzthubschrauber blicken auf einsatzreiche Wochen zurück. Etwa 70 Einsätze mussten die Flugretter pro Tag in den Semesterferien anfliegen. Ein erheblicher Teil sind Unfälle auf Skipisten.

Die Semesterferien sind traditionell die einsatzintensivste Zeit für die Flugretter des ÖAMTC. So war es auch heuer: Zwischen 31. Januar und 22. Februar wurden die Christophorus-Crews zu insgesamt 1.605 Einsätzen alarmiert. Das bedeutet, dass die Hubschrauber etwa 70 Mal am Tag abhoben. „Die hohe Einsatzfrequenz zeigt, wie wichtig eine flächendeckende und leistungsfähige Flugrettung für die medizinische Notfallversorgung ist“, sagt der Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, Marco Trefanitz.

Das sind die häufigsten Einsätze

Internistische und neurologische Notfälle sind der Hauptgrund für die Einsätze der Notarzthubschrauber. Dazu kommen noch Unfälle beim Wintersport. Insgesamt 609 Mal wurden Skipisten in ganz Österreich angeflogen.

Wer trägt die Kosten?

Der überwiegende Teil der medizinisch notwendigen Notarzthubschraubereinsätze wird durch die Sozialversicherung gedeckt. Bei Sport- und Freizeitunfällen im alpinen Bereich erfolgt die Verrechnung direkt mit den Patienten.