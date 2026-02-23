Hofer-Produktrückruf: Artikel wurde „sofort aus dem Verkauf genommen“

Ein bei HOFER in Österreich verkaufter tragbarer Mixer wird aktuell aus Sicherheitsgründen zurückgerufen. Grund ist eine Brandgefahr durch mögliche Überhitzung der Batterie beim Aufladen.

Der ALDI-Lieferant Tempo International GmbH informiert aktuell über einen öffentlichen Rückruf des unter der Marke Ambiano von ALDI SÜD in Deutschland vertriebenen Produktes Tragbarer Mixer Premium sowie des baugleichen, von ALDI NORD in Deutschland vertriebenen Produktes Aufladbarer Standmixer. Auch für österreichische Hofer Filialen spricht der Lieferant einen Rückruf aus. Betroffen ist hier das Produkt „Tragbarer Mixer Premium“ (GTIN 4069365007389, 4069365007242, 4069365007259). Der Grund: Bei der Verwendung und/oder durch das Aufladen des Produkts kann es zu einer Überhitzung der Batterie führen. Dies könne Brände verursachen.

Vom Produktrückruf sind folgende Artikel betroffen: Österreich: Tragbarer Mixer Premium (GTIN 4069365007389, 4069365007242, 4069365007259) Deutschland: Tragbarer Mixer Premium PC 552 (GTIN 4069365039977, 4069365040300, 4069365040096) Aufladbarer Standmixer PC 552 (GTIN 4068706793332 / 4068706793349 / 4068706793356) Slowenien: Tragbarer Mixer Premium (GTIN 4069365007389, 4069365007242, 4069365007259) Ungarn: Tragbarer Mixer Premium (GTIN 4069365007389, 4069365007242, 4069365007259) Schweiz: Tragbarer Mixer Premium (GTIN 4069365007396, 4069365007273, 4069365007280) Italien: Tragbarer Mixer Premium (GTIN 4069365007389, 4069365007242, 4069365007259)

Rückruf: Produkt wurde „sofort aus dem Verkauf genommen“

„Die baugleichen Artikel Tragbarer Mixer Premium und Aufladbarer Standmixer der Marke Tempo International GmbH wurden aus Gründen des Verbraucherschutzes sofort aus dem Verkauf genommen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Die Produkte befanden sich zwischen dem 5. Jänner 2026 bis zum 23. Februar 2026 im Verkauf.

Produktrückruf bei Hofer: Das können Kunden tun

Kunden können die Produkte in jeder ALDI Nord / ALDI Süd / HOFER Filiale, auch ohne Vorlage des Kassenbons, zurückgeben. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet“, versichert das Unternehmen. Der Hersteller Tempo International GmbH bedauert die damit verbundenen Unannehmlichkeiten, heißt es in der Presseaussendung. Für Rückfragen wurde vom Lieferanten eine Hotline eingerichtet, die werktags von 8 bis 18.30 Uhr unter folgender Telefonnummer erreichbar ist: Tel. 00800 333 00 666. Per E-Mail können sich Kunden unter folgender Adresse an den Hersteller wenden: teg.info@tempo.org