Unbekannter Snowboarder lässt Unfallopfer auf der Piste liegen

Ein Skifahrer und ein Snowboarder krachten auf einer Piste im Bezirk Reutte am Montag zusammen. Der Snowboarder fuhr weiter, ohne seine Daten bekannt zu geben.

Um kurz nach 9 Uhr fuhr ein 37-jähriger Skifahrer aus Deutschland auf einer blauen Piste im Skigebiet Grubigstein talwärts. Plötzlich kam von rechts ein Snowboarder angefahren. Es kam zum Zusammenstoß und der 37-Jährige stürzte. Er verletzte sich dabei im Bereich der Schulter. Der Snowboarder und ein Begleiter hielt zunächst kurz an, und er erkundigte sich nach dem Zustand des Verletzten. Danach fuhren die beiden weiter. Der Skifahrer wurde von der Pistenrettung erstversorgt und in eine Arztpraxis gebracht. Von dort aus brachte ihn die Rettung in ein Krankenhaus.