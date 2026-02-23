Wettervorhersage: Dienstag verspricht Besserung

Während es am Dienstagmorgen noch schneit und regnet, wird das Wetter im Tagesverlauf freundlicher und teilweise sonniger. Auf den Bergen weht ein stürmischer Wind, auch in tieferen Lagen bläst es lebhaft.

An der Alpennordseite stauen sich Wolken und Regen oder Schnee, so die GeoSphere Austria. Von Tirol bis zur Obersteiermark kann es regnen. Während es in der Steiermark bis auf 1000 Meter auch schneien kann, ist am Arlberg kein Schnee unter 1900 Metern möglich. Im Osten und Südosten regnet es deutlich weniger und es bleibt meist bei kurzen Schauern. Tagsüber setzt sich bereits zeitweise sonniges Wetter durch. Insgesamt bessert sich das Wetter überall, auch im Westen lässt der Niederschlag nach. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, im Süden bleibt es windschwach. Am Nachmittag hat es bis zu 12 Grad.

Stürmisch wird es im Gebirge

Bis Mittag ist es auf den Bergen stark bewölkt, teils regnet und schneit es. Nur in den Südalpen bleibt es weitgehend trocken und es lockert schon vormittags auf. Am Nachmittag bessert sich das Wetter dann überall. Es weht weiterhin teils kräftiger, in Hochlagen anfangs noch stürmischer Nordwestwind.