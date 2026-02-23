Zahlreiche Rettungskräfte nach LKW-Unfall im Einsatz

Auf der B1 bei Pöndorf kam es am Sonntagnachmittag zu einem LKW-Unfall. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren im Einsatz.

Nach einem Ausweichmanöver ist es am Sonntagnachmittag auf der B1 Wienerstraße bei der Kläranlage Pöndorf (Oberösterreich) zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW gekommen. Die Feuerwehr Pöndorf und die Feuerwehr Schwaigern wurden um gegen 16 Uhr zu Aufräumarbeiten alarmiert.

LKW musste nach Unfall geborgen werden

Da der Treibstofftank des LKW beschädigt wurde, pumpten die Einsatzkräfte den restlichen Diesel ab und unterstützten anschließend ein Bergeunternehmen bei der Bergung des Fahrzeugs. Nach dem Abtransport wurde die Fahrbahn gereinigt. Die B1 war während der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Auch Polizei, Rotes Kreuz und Straßenmeisterei standen im Einsatz.