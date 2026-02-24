Anruf von falschem Amazon-Arbeiter kostete Tiroler tausende Euro

Ein bislang unbekannter Täter gab sich in Neustift im Stubaital als Mitarbeiter von Amazon aus und erbeutete von einem 53-Jährigen einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag, wie die LPD Tirol berichtet.

In Neustift im Stubaital wurde ein Mann Opfer eines Telefonbetrugs, nachdem er im Glauben an eine Rückerstattung seine Kontodaten preisgegeben hatte.

Am 23. Februar 2026 wurde ein 53-jähriger Österreicher in Neustift im Stubaital Opfer eines schweren Betrugs. Ein bislang unbekannter Täter mit deutscher Mobilnummer gab sich telefonisch als Mitarbeiter von Amazon aus und behauptete, es liege eine Bestellung über 499 Euro vor. Unter dem Vorwand einer Rückerstattung brachte er das Opfer dazu, IP-Adresse und Kontodaten preiszugeben. In der Folge wurde ein niedriger fünfstelliger Eurobetrag auf ein inländisches Konto überwiesen. Die Ermittlungen laufen.

