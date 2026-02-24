Schwere Verletzungen: Gleitschirm-Pilot kollidierte mit einem Baum

Bei einem Testflug an der Karwendelbahn in Pertisau streifte ein Pilot eine Baumkrone und stürzte schwer. Bergrettung und Notarzthubschrauber brachten ihn ins Krankenhaus.

Ein 35-jähriger Testpilot aus Österreich stürzte gestern Vormittag bei der Bergstation der Karwendelbahn in Tirol mit einem Gleitschirm ab und verletzte sich schwer. Beim Start streifte er eine rund 18 Meter hohe Fichte und fiel bis zum Wurzelbereich. Zeugen leisteten Erste Hilfe, die Bergrettung Maurach und ein Notarzthubschrauber waren im Einsatz. Der Pilot wurde nach der Erstversorgung ins LKH Innsbruck geflogen. Die genaue Unfallursache wird noch von der Polizei untersucht.