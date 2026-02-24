Verkehrskontrolle: „Pfusch-Lkw“ sorgte bei der Polizei für Staunen

Neben einem kurzgeschlossenen Batterieanschluss, der ein hohes Brandrisiko darstellte, wurden auch mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Am Montag gegen 14:25 Uhr stoppte die Polizei in Innsbruck einen holländischen Lkw unter der Leitung eines 62-jährigen Fahrers zu einer routinemäßigen Fahrzeug- und Lenkerkontrolle. Schon bei der ersten Überprüfung zeigten sich erhebliche Sicherheitsbedenken: Die technische Kontrolle enthüllte mehrere schwere Mängel, die das Fahrzeug zu einer echten Gefahr auf der Straße machten.

Taferl und Papiere weg, Radklammer oben drauf

Besonders brisant: Die Batterie des Lkw war mit einem Starterkabel kurzgeschlossen. Doch das war nicht alles. Die Kontrolle brachte auch mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten ans Licht. Aufgrund der gravierenden Mängel wurden dem Fahrer die Kennzeichen sowie die Fahrzeugpapiere abgenommen. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde eine Radklammer angebracht und eine Sicherheitsleistung festgelegt. Die zuständigen Behörden wurden informiert und eine Anzeige gegen den Fahrer soll laut der LPD Tirol folgen.