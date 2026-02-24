Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten von hinten und einen LKW.
Neben einem kurzgeschlossenen Batterieanschluss, der ein hohes Brandrisiko darstellte, wurden auch mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.
Tirol
24/02/2026
Polizei berichtet

Verkehrskontrolle: „Pfusch-Lkw“ sorgte bei der Polizei für Staunen

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Innsbruck wurde ein holländischer Lkw gestoppt, der erhebliche Sicherheitsmängel aufwies.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)

Am Montag gegen 14:25 Uhr stoppte die Polizei in Innsbruck einen holländischen Lkw unter der Leitung eines 62-jährigen Fahrers zu einer routinemäßigen Fahrzeug- und Lenkerkontrolle. Schon bei der ersten Überprüfung zeigten sich erhebliche Sicherheitsbedenken: Die technische Kontrolle enthüllte mehrere schwere Mängel, die das Fahrzeug zu einer echten Gefahr auf der Straße machten.

Taferl und Papiere weg, Radklammer oben drauf

Besonders brisant: Die Batterie des Lkw war mit einem Starterkabel kurzgeschlossen. Doch das war nicht alles. Die Kontrolle brachte auch mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten ans Licht. Aufgrund der gravierenden Mängel wurden dem Fahrer die Kennzeichen sowie die Fahrzeugpapiere abgenommen. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde eine Radklammer angebracht und eine Sicherheitsleistung festgelegt. Die zuständigen Behörden wurden informiert und eine Anzeige gegen den Fahrer soll laut der LPD Tirol folgen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: