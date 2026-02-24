Frontal-Unfall: Mann kämpft um sein Leben

Gestern, 23. Februar, kam es im Bezirk Baden, Niederösterreich, zu einem schweren Unfall. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt und befindet sich derzeit noch in kritischem Zustand.

Am 23. Februar 2026, gegen 14.55 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße in Berndorf, Bezirk Baden, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen wurden verletzt, ein Mann befindet sich derzeit in kritischem Zustand.

Frontal in Auto geknallt

Ein 58-jähriger Rumäne aus Wiener Neustadt und ein 47-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Baden waren hintereinander von Berndorf in Richtung St. Veit an der Triesting unterwegs, als ihnen ein 50-jähriger Autofahrer (ebenfalls aus dem Bezirk Baden) entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 50-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er zunächst das linke Heck des ersten Wagens und prallte unmittelbar danach frontal in das nachfolgende Fahrzeug des 47-Jährigen.

50-Jähriger musste reanimiert werden

Beim Eintreffen der Polizeistreifen war der 50-Jährige bereits von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen, wurde reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Er befindet sich weiterhin in kritischem Zustand. Die beiden weiteren Fahrzeuglenker wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden durch Rettungswägen in das Landesklinikum Baden verbracht. Die Bundesstraße 18 war bis 16.30 Uhr gesperrt, eine örtliche Umleitung für Autos wurde eingerichtet.