Bankeinbruch geklärt: 18-Jähriger festgenommen

Der niederösterreichischen Polizei gelang ein Durchbruch bei den Ermittlungen eines Bankeinbruches. Ein 18-Jähriger wurde festgenommen.

Bedienstete der Polizeiinspektion Hausleiten wurden am 4. Februar 2026, gegen 23.30 Uhr, zu einer Alarmauslösung bei einem Geldinstitut in Sierndorf, Niederösterreich, gerufen. Die Polizistinnen und Polizisten fanden am Tatort eine zerbrochene Spardose, mehrere Euromünzen und einen Kopfhörer vor. Die Erhebungen ergaben, dass ein vorerst unbekannter Täter drei Spardosen gestohlen habe. Der Gesamtschaden, inklusive Sachschaden, liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

18-Jähriger in Wien festgenommen

Aufgrund der ausgezeichneten Tatortarbeit und umfangreichen Ermittlungen haben die Beamten der Polizeiinspektion Hausleiten am 18. Februar 2026 einen 18-jährigen Österreicher als Beschuldigten ausgeforscht und in Wien 22. vorläufig festgenommen. Bei der Einvernahme war der Beschuldigte geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 08:50 Uhr aktualisiert