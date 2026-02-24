Von Blitz und Donner geweckt: Dienstag bringt viel Regen und Schnee

Es ist, als wärs schon April. Der Dienstag hat wettertechnisch fast alles im Gepäck. So wurden einige in und rund um Wien in der Nacht sogar von Blitz und Donner geweckt, generell wartet viel Regen und teils auch Schnee auf uns.

In der Nacht auf den heutigen Dienstag, 24. Februar 2026, wurden einige Wiener und Personen aus der Umgebung der Bundeshauptstadt von einem „Waschler“ aus dem Schlaf gerissen, so Ö3-Wetterspezialist Sigi Fink. Er selbst war betroffen, zwei Liter habe es in zehn Minuten geregnet. „Dazu auf einmal ein heller Blitz und ein langer, dumpfer Donner – wie im Sommer“, schreibt Fink auf Facebook um kurz vor halb 4 in der Früh.

So ist der Blitz entstanden

Grund dafür sei laut dem Meteorologen ein Strahlenblitz. Der Wind hätte dabei zusammen mit dem intensiven Niederschlag diesen erzeugt – dank der Spannung durch die Bewegung und Reibung der Niederschlagsteilchen mit dem Wind. Zusätzlich hätte auch noch ein leichter und kurzer Temperaturrückgang in der Höhe mitgespielt. Ein kleines Gewitter habe es Montagabend, am 23. Februar 2026, auch schon in Hagenberg im Mühlkreis (Niederösterreich) gegeben, so Fink.

„Einiges an Regen und Schnee“ für Österreich am Dienstag

Generell bringt eine Warmfront am heutigen Dienstag Österreich einiges an Niederschlag. „Vor allem in den Nordstaulagen vom Tiroler Unterland ostwärts“, so die „GeoSphere Austria“ in einem Posting. Dabei sei „einiges an Regen und Schnee“ dabei, die Schneefallgrenze steigt größtenteils auf zwischen 1.400 und 1.800 Meter an, inneralpin könne sie aber „noch deutlich tiefer liegen“. Hier gebe es jedoch lokale Unterschiede und Unsicherheiten.

Schnee- und Regenwarnung rund um Alpenhauptkamm

Die Meteorologen haben jedenfalls sowohl eine Regen- als auch eine Schneewarnung für Teile rund um den Alpenhauptkamm ausgerufen. So sind 20 bis 50 Millimeter Regen in den bewarnten Gebieten möglich, vor allem in den westlichen Warnregionen „örtlich auch deutlich mehr“. Zusätzlich kommt noch Schmelzwasser aus dem Gebirge dazu. In der Nacht auf Mittwoch dürfte sich die Lage langsam wieder beruhigen. Oberhalb von etwa 800 bis 1.200 Meter fallen in den Schnee-Warngebieten 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee, in den höheren Nordstaulagen sei es auch mehr. Die Schneefallgrenze schwankt „je nach Wind und Niederschlagsintensität“. Im Osten sei sie jedenfalls „tendenziell niedriger als im Westen“. Ab Mittwoch wird es dann deutlich ruhiger und teils den ganzen Tag lang strahlend sonnig und warm.