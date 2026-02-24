Drogen & kaputte Reifen: Riskante Fahrt auf Schneematsch gestoppt

Im Burgenland ging eine Drogenlenkerin der Polizei ins Netz. Und ihr Auto hatte zudem schwere technische Mängel.

Am vergangenen Freitagabend konnte im Zuge einer Verkehrsüberwachung durch Beamte der Polizeiinspektion Oberwart Verkehr eine 25-jährige Drogenlenkerin aus dem Bezirk im Ortsgebiet von Kemeten, Burgenland, angehalten werden. Die Lenkerin fiel durch ihre riskante Fahrweise in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn auf.

Auch das Fahrzeug war beeinträchtigt

Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde bei der Frau eine Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt. Auch am Fahrzeug konnten schwerwiegende technische Mängel festgestellt werden. Alle vier Reifen des Fahrzeuges waren komplett abgefahren und wiesen nicht mehr die erforderliche Mindestprofiltiefe auf. Von den Beamten wurde der Führerschein und die Kennzeichen abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und die erforderlichen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Oberwart erstattet.