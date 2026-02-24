Gefährliche Fahrt: Reisebus voller Schüler mit schweren Mängeln entdeckt

In Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See, mussten bei Kontrollen von Beamten der Landesverkehrsabteilung zwei Busse aus dem Verkehr gezogen werden. Einer davon war voller Schüler.

Bus voller Schüler mit schweren Mängeln gestoppt

Am vergangenen Samstag wurde ein rumänischer Reisebus bei der Einreise kontrolliert. Der Bus befand sich mit 29 Schüler(innen) des EU-Projektes „Erasmus+“ auf dem Weg von Rumänien Richtung Frankreich. Dem 43-jährigen rumänischen Buslenker konnten Manipulationen an den Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten nachgewiesen werden. Bei der Überprüfung des technischen Zustandes durch Beamte des Landes Burgenland wurden insgesamt 14 gefährliche und schwere technische Mängel festgestellt.

15 gefährliche Mängel entdeckt

Am Sonntag wurde ein österreichischer Bus mit 50 Fahrgästen auf der Fahrt von Gjakove/Kosovo nach Salzburg an der Grenze kontrolliert. Auch hier konnten den beiden 35- und 44-jährigen Lenkern aus dem Kosovo Manipulationen bei den Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten nachgewiesen werden. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurden hier 15 gefährliche und schwere technische Mängel festgestellt. Die Weiterfahrt mit den Bussen wurde untersagt und die entsprechenden Anzeigen an die BH Neusiedl am See und die Staatsanwaltschaft Eisenstadt erstattet. In beiden Fällen konnte für die Fahrgäste ein Ersatzbus für die sichere Weiterfahrt organisiert werden.