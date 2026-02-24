„Bellen gegen Böllern“: Bereits über 150.000 Unterschriften gesammelt

In Tirol gibt es am 27. Februar eine tierisch. Es wird gegen private Feuerwerke demonstriert.

Am 27. Februar lädt die Bürgerinitiative Feldring am Innsbrucker Landhausplatz zur Protestversammlung „Bellen gegen Böllern“ ein. Erstmals stehen dabei Hunde im Mittelpunkt einer Demonstration gegen private Feuerwerke in Tirol.

Mehr als 150.000 Unterschriften

Die BI Feldring unterstützt die #aufstehn-Petition “Böllerverbot jetzt!”, die bereits über 150.000 Menschen unterzeichnet haben. Die Unterschriften werden im Rahmen der Aktion in Innsbruck symbolisch an die Tiroler Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) übergeben. Die Tiroler Landtagsparteien stehen geschlossen hinter einem Verkaufsverbot von Böllern der Kategorie F2 an Privatpersonen und wollen den Druck auf den zuständigen Innenminister Karner erhöhen. Dr. Gerd Estermann, promovierte Chemiker und Sprecher der BI Feldring, betont: „Im Grunde handelt es sich bei Silvesterraketen und Böllern um Sprengstoff, der häufig in den Händen von Kindern und Jugendlichen oder von Erwachsenen unter Alkoholeinfluss landet. Eigentlich sollten ausschließlich geschulte Personen mit diesen potenziell gefährlichen Stoffen hantieren.“

Bist du für ein Feuerwerksverbot zu Silvester? Nein, das gehört zum Jahreswechsel einfach dazu. Ja, denkt an die Tiere bzw. die Umwelt. Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Tiere leiden unter der Silvester-Knallerei

Neben Menschen und Umwelt leiden Tiere besonders stark unter der Silvester-Knallerei „Tausende Wild- und Haustiere verstehen nicht, warum plötzlich die Welt explodiert“, so Estermann. Viele erleben Todesangst, fliehen panisch, verletzen sich oder verenden – insbesondere in schneereichen Bergregionen – qualvoll. Die Aktion “Bellen gegen Böllern” in Innsbruck soll nun Tieren eine Stimme geben.

Bellen gegen Böllern: Ort: Landhausplatz Innsbruck Datum: 27. Februar; 14 Uhr