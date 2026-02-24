12 Millionen Euro Schulden: 65.000 Kunden von Konkurs betroffen

Für tausende Unternehmen und Selbstständige war sie ein fixer Bestandteil des Alltags: die IQ Card. Nun steht die Betreibergesellschaft vor Gericht. Über das Vermögen der IQ Card Vertriebs GmbH wurde am 24. Februar beim Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen mit Sitz in der Auerspergstraße in Linz war seit 2007 im Firmenbuch eingetragen und im Bereich Großhandel tätig. Bekannt wurde es vor allem durch die Tankkarte „IQ Card“, die zuletzt rund 65.000 Kunden nutzten.

Muttergesellschaft bereits insolvent

Die IQ Card Vertriebs GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der Julius Stiglechner GmbH. Über deren Vermögen wurde bereits kurz vor Weihnachten 2025 ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Folgen trafen nun auch die Vertriebsfirma. Laut Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) führten massive Umsatzrückgänge, Zahlungsausfälle sowie das Aussetzen von Finanzierungen durch Banken zur aktuellen Situation. Zusätzlich verweigerten mehrere Tankstellenketten kurzfristig die Akzeptanz der IQ Card. Das habe die Einnahmen drastisch reduziert und das Vertrauen weiter erschüttert. In einem Statement vom 13. Februar hatte das Unternehmen selbst angekündigt, einen Insolvenzantrag stellen zu müssen. Nun ist das Verfahren offiziell eröffnet.

12 Millionen Euro Passiva: 430 Gläubiger betroffen

Die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Laut vorliegenden Unterlagen stehen Passiva von rund 12 Millionen Euro im Raum. Betroffen sind etwa 430 Gläubiger. Zu den Vermögenswerten zählen unter anderem offene Kundenforderungen in Millionenhöhe, Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Bargeldbestände sowie der Kundenstamm und die Daten von rund 5.680 Akzeptanztankstellen. Die genaue Werthaltigkeit dieser Positionen wird nun vom Insolvenzverwalter geprüft. Der operative Betrieb soll eingeschränkt fortgeführt werden. Eigene Mitarbeiter beschäftigt die Gesellschaft derzeit nicht mehr.

20-Prozent-Quote geplant

Das Unternehmen strebt eine Entschuldung über einen Sanierungsplan an. Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Plans. Der AKV prüft derzeit, ob dieser Vorschlag realistisch ist und ob eine Verbesserung möglich erscheint. Die Anmeldefrist für Forderungen endet am 21. April 2026. Die Prüfungstagsatzung ist für 5. Mai, die Sanierungsplantagsatzung für 16. Juni angesetzt.

