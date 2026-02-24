Mord am Friedhof: War Opfer zur falschen Zeit am falschen Ort?

Gestern, 23. Februar, kam es zu einer Bluttat am Wiener Friedhof. Eine 14-Jährige wurde festgenommen. Nun kommen weitere Details ans Licht.

Wie bereits berichtet, wurde gestern eine tote 64-Jährige im Gelände eines Friedhofs in Wien-Penzing aufgefunden. Kurz danach wurde eine dringend tatverdächtige 14-Jährige vorläufig festgenommen.

14-Jährige zeigt sich geständig

Bei ihr wurde Tatkleidung und ein Taschenmesser, als mutmaßliches Tatmittel, vorgefunden und sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. In der ersten polizeilichen Vernehmung zeigte sich die 14-Jährige zur Tat geständig.

Tatverdächtige soll Opfer nicht gekannt haben

Zwischen der 64-Jährigen und der Tatverdächtigen soll es laut derzeitigen Ermittlungsstand keine vorherigen Berührungspunkte gegeben haben. Die genaue Motivlage ist ebenso Gegenstand weiterer Erhebungen. Laut „Krone“ soll es „pure Lust am Töten“ gewesen sein, was das Mädchen zur Tat antrieb. Im Laufe des heutigen Tages findet die Obduktion des Opfers statt. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien werden die Ermittlungen fortgesetzt. Es gilt derzeit die Unschuldsvermutung.