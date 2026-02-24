Insolvenz: Betreiber der Wiener Kult-Bar „krypt“ meldet Sanierung an

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass die CAT Bar GmbH am Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht hat.

Bei der Firma CAT Bar GmbH handelt es sich um ein Unternehmen aus dem Gastgewerbe, das in der Vergangenheit mehrere Gastronomiebetriebe geführt hat, darunter die Bar „krypt“, das Restaurant „Creo“, die Gastronomie im Remassuri-Theater sowie einen temporären Imbiss-Container in der „Seestadt“.

Bar „krypt“ wird noch betrieben

Derzeit wird nur noch die Bar „krypt“ betrieben, da sich das Unternehmen auf diesen „gesunden Kern“ fokussiert hat. Die Antragstellerin beschäftigt aktuell elf Dienstnehmer. Bei einem Großteil der Belegschaft ist lediglich das anteilige Gehalt für Februar 2026 ausständig. Das Stammkapital in Höhe von 50.000 Euro wurde zur Gänze einbezahlt.

22 Gläubiger betroffen

Die genauen Insolvenzursachen sowie die aktuellen Vermögensverhältnisse müssen im Zuge des Verfahrens erst durch die Insolvenzverwaltung überprüft werden. Gemäß den vorliegenden Unterlagen sind von diesem Verfahren derzeit 22 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 250.000 Euro betroffen.

Weitere Vorgangsweise:

Die Antragstellerin beabsichtigt die Fortführung des Unternehmens und strebt eine Entschuldung im Rahmen eines Sanierungsplans an. Den Gläubigern wird derzeit eine Quote von 20 Prozent geboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Die Finanzierung soll durch den Fortbetrieb des bereits geschrumpften Unternehmens sowie teilweise durch die Verwertung der Fahrnisse des Teilbetriebs Restaurant „Creo“ erfolgen. Die Eröffnung des Verfahrens erfolgte am 24. Februar 2026. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV vorgenommen werden.