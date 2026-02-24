13 Millionen Euro Verbindlichkeiten: Immo-Firma ist insolvent

Heute gibt es österreichweit einige Insolvenzen. Nun gibt der AKV eine weitere bekannt. Es feht um Verbindlichkeiten von 13 Millionen Euro.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der Entwicklung Hauptstraße 174 Immo GmbH beim Landesgericht St. Pölten ein Konkursverfahren eröffnet wurde.

Die Insolvenzursachen:

Die Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz sowie die aktuellen Vermögensverhältnisse müssen im Zuge des Verfahrens durch die Insolvenzverwaltung erst noch überprüft werden. Erst nach Vorliegen einer Inventarisierung sowie der Schätzung durch einen noch zu bestellenden Gutachter kann der genaue Wert des im schuldnerischen Unternehmen befindlichen Anlage- und Umlaufvermögens bekanntgegeben werden. Auch etwaig offene Forderungen sind noch auf deren Werthaltigkeit sowie Einbringlichkeit hin zu überprüfen. Gemäß eigenen Angaben sind von dieser Insolvenz derzeit vier Gläubiger betroffen. Die Schuldnerin geht von Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 13 Millionen Euro aus.

Weitere Vorgangsweise

Es wird keine Fortführung angestrebt; das schuldnerische Unternehmen soll liquidiert werden. Der Alpenländische Kreditorenverband bietet an, Gläubiger bestmöglich zu vertreten, Forderungen beim Insolvenzgericht anzumelden sowie über den Fortgang zu berichten. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV vorgenommen werden.