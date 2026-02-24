Ab März: Zigaretten & Zigarren werden wieder teurer

2026 ist kein Jahr für Raucher. Erst kürzlich wurden Zigarettenpreise angehoben, nun folgt die nächste Erhöhung.

In Österreich haben Raucher 2026 nicht viel zu lachen. Durch die neue Tabaksteuer werden Zigaretten & Co immer wieder teurer. Erst kürzlich wurden die Preise angehoben, auch im März ziehen Tabakmarken noch nach.

Im Februar wurde bereits erhöht

Im Februar haben viele große Zigarettenmarken bereits ihre Preise erhöht. So kosten die beliebten Marlboro Rot mittlerweile satte 7 Euro. Auch für die Traditionsmarke „Meine Sorte“ bezahlt man rund 30 Cent mehr. Nun ziehen im März auch noch andere Händler nach.

Diese Marken werden im März österreichweit teurer

Die bekanntesten Zigaretten sind bereits preislich gestiegen. Mit Anfang März ziehen aber weitere Händler nach. Allerdings sind es eher unbekanntere Marken wie Sobranie dran. Teurer werden auch viele Zigarren, wie beispielsweise die Montecristo Edmundo. Ob noch weitere Tabakprodukte teurer werden, ist mit heutigem Stand noch nicht bekannt. Aber hier kannst du regelmäßig nachschauen, was teurer wird.

Diese Händler erhöhen (Stand 24.02.2026) ihre Preise TOB GmbH & Co KG ab 02.03.2026 Rauch Tabak KG ab 02.03.2026 TOB GmbH & Co KG ab 01.03.2026 House of smoke Gunz GmbH ab 02.03.2026 Produkte: Diesmal trifft es vor allem Spezialmarken und das Luxussegment: Zigaretten: Hier sind Marken wie Sobranie betroffen, die nun preislich nachziehen.

Zigarren & Zigarillos: Liebhaber von Premium-Zigarren müssen sich auf deutliche Aufschläge einstellen. Auf der offiziellen Liste der Monopolverwaltung findet sich unter anderem die Kult-Zigarre Montecristo Edmundo .

Restbestände: Für viele Raucher wird es im März gefühlt teurer, da nun auch die letzten Lagerbestände mit den alten Steuerbanderolen (zum alten Preis) in den Trafiken endgültig aufgebraucht sind.

Ab April weiterer Preisschock in Österreich

Einen kleinen Lichtblick gibt es für Camel-Raucher: Hier werden einige Packungen im März um 10 Cent wieder günstiger. Allerdings trübt sich das Bild dann ab April, denn dann folgt der nächste Preisschock. Denn dann werden E-Zigaretten und Nikotinbeutel durch das neue Tabakmonopol ebenfalls deutlich teurer.