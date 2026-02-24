Skip to content
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man eine Festnahme.
Eine Frau hat mit fast vier Promille intus randaliert.
Wien/23. Bezirk
24/02/2026
Eskalation

Wodka-Exzess: Vier Promille Frau bedroht Polizistin mit dem Umbringen

In Wien hat eine Frau viel zu sehr über den Durst getrunken. Mit vier Promille ging sie auf Polizeibeamte los.

Da eine Frau am 23. Februar 2026 gegen 18.30 Uhr in einem Stiegenhaus in Wien-Liesing randalierte, verständigten Anwohner den Polizeinotruf. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Liesing trafen die sichtlich alkoholisierte und äußerst aggressive Frau (40, Stbg.: Österreich) an, die fortwährend mit Fäusten und Füßen gegen eine Wohnungstür schlug und laut schrie. Sie gab an, in die Wohnung zu ihrem Lebensgefährten zu wollen.

Fast vier Promille intus

Auch gegenüber den einschreitenden Beamten verhielt sich die Frau aggressiv. Sie hielt eine Wodkaflasche in der Hand und ließ sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht beruhigen, weshalb sie festgenommen wurde. Im Zuge der Festnahme leistete die Frau heftigen Widerstand, versuchte die Beamten zu treten, beschimpfte sie und schlug einem Polizisten ins Gesicht. Der Beamte blieb unverletzt. Zudem bedrohte sie eine Beamtin mit dem Umbringen. Ein mit der Frau durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 3,94 Promille.

