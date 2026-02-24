Skip to content
Italien
24/02/2026
Grenze zu Osttirol

Schockmoment in Italien: Mädchen (5) stürzte aus Sessellift

In Piancavallo ist ein fünfjähriges Mädchen aus einem Sessellift gestürzt. Wie italienische Medien berichten, kam das Kind mit einem Schock davon.

In der norditalienischen Wintersportregion Piancavallo, unweit von Osttirol, ist es am Samstag zu einem dramatischen Unfall gekommen. Wie das italienische Medium „PordenoneToday“ berichtet, fiel ein fünf Jahre altes Mädchen kurz nach 14 Uhr aus einem Sessellift.

Mädchen stürzte in die Tiefe

Das Kind hatte zuvor gemeinsam mit ihrem Vater das Skifahren geübt. Beim Heranfahren an die Station öffnete der Vater bereits den Sicherheitsbügel. Das Mädchen rutschte vom Sitz, der Vater konnte sie nur noch kurz festhalten, bevor sie in die Tiefe stürzte. Unter dem Lift wurde ein Sicherungsnetz gespannt, das den Aufprall offenbar abfederte. Rettungskräfte waren rasch vor Ort, ein Hubschrauber wurde zunächst angefordert, später jedoch wieder storniert. Das Mädchen wurde schließlich mit einem Rettungswagen weiter versorgt, berichtet wird von einem Schockzustand, ob sie verletzt wurde ist nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 11:55 Uhr aktualisiert
