128 Mio. Euro Insolvenzlast: Stiglechner kämpft um 70 Standorte

In den Insolvenzverfahren rund um die Stiglechner-Gruppe sind am 24. Februar wichtige Weichen gestellt worden. Beim Landesgericht fanden die Prüfungstagsatzungen für die Julius Stiglechner GmbH sowie die Stiglechner Tankstellen GmbH statt, das teilte jetzt der Alpenländische Kreditorenverbrand (kurz AKV) mit. Dabei wurden erstmals konkrete Zahlen zu den angemeldeten Forderungen bekannt.

Julius Stiglechner GmbH: Über 128 Millionen Euro angemeldet

Die 1996 gegründete Julius Stiglechner GmbH gilt als Konzernobergesellschaft der „Stiglechner-Gruppe“. Wie hoch die endgültigen Schulden tatsächlich sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Aktuell wurden Forderungen von rund 128,56 Millionen Euro durch 168 Gläubiger angemeldet. Davon wurden etwa 122,56 Millionen Euro anerkannt. Weitere Forderungsanmeldungen sind möglich, weshalb sich die Gesamtsumme noch erhöhen könnte. Parallel läuft die Bewertung des umfangreichen Liegenschaftsvermögens. Auch die vollständige Inventarisierung des beweglichen Vermögens ist aufgrund des Umfangs noch nicht abgeschlossen. Trotz der finanziellen Schieflage, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet, wird das Unternehmen fortgeführt. Im Zuge der Restrukturierung wurden einzelne Unternehmensbereiche geschlossen. Derzeit sind 43 Mitarbeiter beschäftigt.

Stiglechner Tankstellen GmbH: 70 Standorte in Österreich

Die Stiglechner Tankstellen GmbH betreibt österreichweit rund 70 Tankstellen mit Shops, Gastronomie und Waschstraßen. Auch hier ist der genaue Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit noch Gegenstand der Prüfung. Im Verfahren meldeten neben 506 Dienstnehmern weitere 144 Gläubiger Forderungen an. Insgesamt wurden rund 7,58 Millionen Euro geltend gemacht, davon etwa 3,326 Millionen Euro anerkannt. Auch hier sind weitere Anmeldungen möglich. Das Unternehmen wird ebenfalls fortgeführt. Aktuell sind 476 Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt. Aufgrund hoher Fluktuation kann sich diese Zahl jedoch laufend verändern.

Fortführung trotz Insolvenz

Beide Gesellschaften setzen auf eine Fortführung im laufenden Insolvenzverfahren. Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und eine geordnete Sanierung zu ermöglichen. Wie sich die wirtschaftliche Lage weiter entwickelt und ob zusätzliche Forderungen angemeldet werden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.