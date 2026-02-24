Drogen-Cocktail am Steuer: 23-Jähriger raste mit 120 km/h über die A1

Gleich mehrere Einsätze hatte die Salzburger Polizei gestern. Unter anderem war ein Drogenlenker dabei, der noch dazu zu schnell fuhr.

Einen 23-jährigen Eugendorfer hielten Polizisten am Abend des 23. Februar auf der Westautobahn auf Höhe Kasern mit seinem Pkw an. Der Mann war in einer 80er Beschränkung mit 120 km/h unterwegs und bei seiner Anhaltung augenscheinlich beeinträchtigt. Ein Drogenschnelltest ergab eine Beeinträchtigung durch THC, Amphetamine und Methamphetamine. Der Urintest verlief positiv auf THC. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigen den Mann an.

Mopedfahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Lenker und einer Mopedlenkerin kam es am Abend des 23. Februar in Straßwalchen. Beim Abbiegevorgang des Pkw Lenkers kam es mit der entgegenkommenden Einheimischen (16) auf ihrem Moped zu einem Frontalzusammenstoß. Der Autofahrer aus Lengau (44) blieb unverletzt, die Jugendliche verletzte sich unbestimmten Grades. Keiner der beiden Lenker war alkoholisiert. Die Rettung brachte die Verletzte in das Uniklinikum Salzburg.

LKW-Lenker angezeigt

In der Nacht zum 24. Februar kontrollierten Polizisten an der Kontrollstelle Kuchl, auf der Tauernautobahn, den Fahrzeugverkehr. Es wurden mehrere Verwaltungsanzeigen vorgelegt, sechs Organmandate und drei Sicherheitsleistungen eingehoben. Ein Lkw hatte das höchstzulässige Gesamtgewicht um 51 Prozent überschritten. Lenker und Zulassungsbesitzer werden angezeigt.