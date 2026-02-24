Welchau-Bohrung in Oberösterreich: Steckt hier eine größere Öl-Reserve?

Bei der Bohrung Welchau-1 in Oberösterreich wurde erstmals Leichtöl an die Oberfläche gefördert. ADX Energy sieht Hinweise auf eine größere Öl-Ansammlung, ein stabiler Förderfluss fehlt jedoch noch.

Unterhalb der Welchau-Struktur in Oberösterreich verdichten sich die Hinweise auf ein mögliches Erdölsystem. Bei laufenden Testarbeiten an der Bohrung Welchau-1 konnte ADX Energy Leichtöl fördern. Neben Gas gelang auch leichtes Rohöl an die Oberfläche. Die analysierten Proben weisen laut Unternehmen dieselbe Dichte auf wie Öl, das bereits während der ursprünglichen Bohrphase aus tieferliegenden Schichten entnommen worden war. Für das Management ist das ein klares Indiz: Die Ergebnisse sprechen für ein zusammenhängendes Leichtölsystem innerhalb der sogenannten Welchau-Antiklinale, einer geologischen Aufwölbung, in der sich Öl und Gas sammeln können.

Reifling-Formation und Detailarbeit

Im Zentrum der aktuellen Arbeiten steht die rund 128 Meter mächtige Reifling-Formation. Diese Kalkstein-Schicht ist die oberste von insgesamt vier Gesteinseinheiten, die Hinweise auf Kohlenwasserstoffe liefern. Kalkstein kann durch natürliche Risse und Klüfte als Speicher und Leiter für Öl und Gas fungieren. Um den Zufluss zu verbessern, wurde das Gestein gezielt behandelt. Sechs Kubikmeter Säure wurden über eine 45 Meter lange perforierte Strecke eingebracht, um mögliche Verstopfungen zu lösen. Anschließend entlastete man das Bohrloch mittels sogenanntem „Swabbing“, bei dem Flüssigkeit entfernt wird, um den Druck zu senken und den Zustrom aus dem Reservoir anzuregen. Während dieser Phase konnten Gas und Leichtöl aufgefangen und beprobt werden. Die detaillierten Analysen laufen noch.

Hoffnung auf größere Ansammlung

Besonders interessant erscheint dem Unternehmen ein Bereich rund 500 Meter westlich der aktuellen Bohrung. Diese sogenannte „Updip-Zone“ liegt strukturell höher und könnte, sollte sich dort eine durchgehende Ölsäule befinden, das wirtschaftliche Potenzial deutlich erhöhen. Allerdings ist ein stabiler Produktionsfluss bislang nicht gelungen. Die eingesetzte Säuremenge könnte zu gering gewesen sein, um ein umfassendes Netzwerk offener Risse im Kalkstein zu aktivieren. Auch der Lagerstättendruck konnte noch nicht belastbar bestimmt werden. Die Bohrung wurde daher vorübergehend geschlossen, um einen natürlichen Druckaufbau zu messen.

Entscheidung in den kommenden Wochen

Executive Chairman Ian Tchacos bezeichnet die bisherigen Resultate als „ermutigend“. Neben dem Leichtöl sieht das Unternehmen zusätzliches Potenzial in tieferliegenden Gas-Kondensat-Zonen. Möglich wären sowohl eine Vertiefung der bestehenden Bohrung als auch eine seitliche Ablenkung in Richtung der vermuteten Öl-Struktur. Ob aus den aktuellen Testergebnissen eine wirtschaftlich tragfähige Förderung entsteht, hängt entscheidend von einem nachhaltigen Förderfluss ab. In den nächsten Wochen sollen Druckverlauf und Probenanalysen ausgewertet werden. Erst danach fällt die Entscheidung über die nächsten Schritte.