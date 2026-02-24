Ferrari, Rolex & 215 Kilo Drogen: Großprozess ist gestartet

Am Landesgericht Salzburg ist am Dienstag ein Prozess gegen fünf Angeklagte wegen Handels mit rund 215 Kilo Drogen im Rahmen einer kriminellen Vereinigung gestartet. Die Österreicher im Alter von 28 bis 31 Jahren sollen das Suchtgift von Anfang 2020 bis März 2021 im Raum Salzburg an zahlreiche Kunden verkauft haben. Zwei Beschuldigte zeigten sich geständig. Der Hauptangeklagte (31) kam nicht zur Verhandlung, er sei während der Anreise erkrankt, sagte sein Verteidiger.

Mehrere Millionen Euro

Die in Salzburg lebenden Angeklagten seien arbeitsteilig vorgegangen, erklärte die Staatsanwältin in dem Schöffenprozess. Insgesamt sollen 116 Kilo Cannabis, 55 Kilo Kokain, 43 Kilo Speed sowie 6.800 Stück Ecstasy mit beträchtlichen Gewinnen verdealt worden sein. Allein der Verkaufswert von 55 Kilo Kokain beträgt auf dem Schwarzmarkt mehrere Millionen Euro.

Im Darknet bestellt

Als ein Haupttäter wurden der 31-jährige Zweitangeklagte genannt, der sich zuletzt offenbar in der Türkei aufhielt, und der bisher unbescholtene, 28-jährige Viertangeklagte, der sich nicht geständig zeigte. Die beiden sollen im Darknet enorme Mengen an Cannabis und Speed in den Niederlanden bestellt und sich die jeweiligen Drogenpakete an eine Paketstation in Freilassing in Bayern, nahe an der Grenze zu Salzburg, liefern lassen haben. Von dort sollen sie das Suchtgift nach Salzburg gebracht haben. Das Kokain wurde laut Anklage von einem Großlieferanten in Wien bezogen. Die Beschuldigten wurden im Rahmen einer internationalen Polizeioperation ausgeforscht. Angaben der Staatsanwältin zufolge haben sie über den vermeintlich unentschlüsselbaren Kryptomessengerdienst Sky ECC gechattet. Im Zuge der internationalen Operation gelang es den Ermittlern, die Sky-ECC-Pins von Hunderten potenziellen Dealern, viele davon leben wie die fünf Angeklagten in Österreich, zu identifizieren und ihre Chats zu entschlüsseln.

Drogen-Packungen in Wohnungen gebunkert

Der Akt in dieser Causa umfasse über 10.000 Seiten in 17 bis 18 Ordnern, erklärte die vorsitzende Richterin. Es sei alles „schwarz auf weiß“ dokumentiert. Es gebe zahlreiche Lichtbilder von Packungen an Geldscheinen und Drogen in Wohnungen von Angeklagten. Aus dem Chatverlauf gehe hervor, dass „Schlag auf Schlag“ bestellt und geliefert worden sei, mit Angabe der jeweiligen Adressen. Aus Sicht des Gerichtes gebe es hier keine Zweifel. Auch die Luxusgüter, die sich Angeklagte mit dem Geld aus dem Verkauf der Drogen gekauft haben sollen, beispielsweise teure Autos der Marken Ferrari und Porsche sowie Rolex-Uhren, seien den Beschuldigten zuzuordnen, sagte die Richterin mit Verweis auf die umfangreiche Aktenlage. „Man sieht die Zusammenhänge.“

Prozess dauert wohl mehrere Tage

Der 31-jährige Erstangeklagte, der in dem Verfahren als Mitläufer gilt, und der 29-jährige, unbescholtene Drittangeklagte bekannten sich laut ihrem Verteidiger schuldig. Mit der Einfuhr an Suchtgift hätten sie aber nichts zu tun. Der Anwalt ersuchte um ein mildes Urteil. Der bisher unbescholtene, 28-jährige Viertangeklagte und der ebenfalls 28-jährige Fünftangeklagte, der offenbar eine untergeordnete Rolle spielte, zeigten sich nicht geständig, obwohl die Richterin ihnen eindringlich nahe legte, dass ein Geständnis der wesentlichste Milderungsgrund sei. Der Verteidiger des Viertangeklagten sagte, der Chatverkehr sei der einzige Belastungsbeweis. Es gebe keine Fingerabdrücke und keine biometrische Zuordnung, „nur Indizien“. Eine zentrale Frage in dem Beweisverfahren sei, „wer hat die ganzen Chats geschrieben? Es könnte ja jemand anders das Handy benutzt haben“. Der Verteidiger plädierte auf einen Freispruch im Zweifel.

Das sagt der Verteidiger des Fünftangeklagten

Der Verteidiger des Fünftangeklagten erklärte, der Beschuldigte habe keinen einzigen Chat selber geschrieben, „er hat keinen Sky ECC-Pin gehabt“ und er habe keine Drogen in der Wohnung der Mutter gebunkert, in der sein Mandant in einem Zimmer lebt. „Er hat auch keine Drogen bestellt.“ Der Angeklagte sei im Jahr 2024 in einem Suchtmittelverfahren freigesprochen worden. Der Prozess ist für mehrere Tage anberaumt worden. Das Verfahren gegen den Zweitangeklagten, der nicht zum Prozess gekommen ist, wurde getrennt. Es gilt die Unschuldsvermutung. (APA/RED, 24.02.2026)